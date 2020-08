Cedrina, ti depuri e migliori la digestione (Di lunedì 31 agosto 2020) La Cedrina è un’erba aromatica caratterizzata da benefici molto interessanti. Nota anche con il nome di verbena ed erba luigia, è originaria di zone del mondo come il Cile e il Perù. Il suo utilizzo si è diffuso in Europa dal XVIII secolo in poi. Essenziale a tal proposito è stato il ruolo dell’industria profumiera. Le peculiarità di quest’erba sono da anni al centro dell’attenzione scientifica. A dimostrazione di ciò è possibile citare i risultati di uno studio pubblicato nell’ottobre 2011 e condotto da un team di esperti dell’Università del Cairo (Egitto). L’equipe in questione ha studiato gli estratti acquosi e alcolici della Cedrina, scoprendo proprietà antinfiammatorie, antipiretiche e antiossidanti. I benefici della ... Leggi su dilei

