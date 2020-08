Atalanta, tre tesserati positivi al Coronavirus: i calciatori sono asintomatici e in isolamento (Di lunedì 31 agosto 2020) Tre casi di Coronavirus confermati in casa Atalanta.Il club bergamasco ha confermato attraverso una nota ufficiale che tre tesserati hanno purtroppo contratto il virus e di conseguenza sono stati posti in isolamento fiduciario."L'Atalanta comunica che nei test anti-covid, eseguiti in settimana in previsione della ripresa della attività della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell'ATS". Leggi su mediagol

