‘Uomini e Donne’, al capolinea la storia tra Giorgio Alfieri e l’ex moglie di Lucas Peracchi: parla l’ex tronista (Di domenica 30 agosto 2020) Il trono di Giorgio Alfieri a Uomini e Donne è stato senza ombra di dubbio uno dei più coinvolgenti della storia della trasmissione di Maria De Filippi, apprezzato e seguito dai numerosissimi telespettatori che hanno tifato per lui e la sua scelta, Martina Luciani, anche una volta spenti i riflettori sulle loro vite. Purtroppo, nonostante numerosi tentativi, le cose tra di loro non sono andate come anche i diretti interessati avrebbero voluto, ma a legarli per sempre c’è la loro Asia Maria, nata nel 2008. Di recente Giorgio, dopo anni di gavetta al fianco di un regista del calibro di Roberto Cenci, era tornato dall’altro lato della telecamera, partecipando come tentatore al reality estivo di Canale 5, Temptation Island Vip. Solitamente molto riservato riguardo la sua sfera sentimentale, ... Leggi su isaechia

