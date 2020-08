Maltempo Toscana: a Marina di Massa due bambine gravissime e un adulto ferito per un albero caduto su una tenda da campeggio (Di domenica 30 agosto 2020) Due bambine si trovano attualmente in gravissime condizioni dopo che, a causa del Maltempo, un albero è stato travolto da una tromba d’aria ed è caduto sulla tenda dove dormivano in un campeggio a Marina di Massa (Massa Carrara). Durante un temporale avvenuto nella notte, con forte vento, un albero e’ finito sulla tenda occupata dalla famiglia e due bimbe di 10 anni e 2 anni e mezzo sono state travolte e ora si trovano in ospedale. ferito anche un adulto, forse il padre delle piccole. Sul posto sono intervenute le automediche del 118 da Massa e Querceta, un’ambulanza da Massa, ... Leggi su meteoweb.eu

Alessan52539866 : RT @SissyNeri1: in questa giornata di maltempo vi regalo qualcosa che vi scalda , spero...come vedete vi penso sempre... e da mercoledì son… - IonuNeculai1 : RT @SissyNeri1: in questa giornata di maltempo vi regalo qualcosa che vi scalda , spero...come vedete vi penso sempre... e da mercoledì son… - Isabeau_148 : RT @iconameteo: Domenica di #maltempo in molte regioni: diramata l'#allertameteo ROSSA in #Lombardia, ARANCIONE in #Liguria, #Toscana, #Ven… - Giancagt6 : RT @iconameteo: Domenica di #maltempo in molte regioni: diramata l'#allertameteo ROSSA in #Lombardia, ARANCIONE in #Liguria, #Toscana, #Ven… - pcbassignana : RT @iconameteo: Domenica di #maltempo in molte regioni: diramata l'#allertameteo ROSSA in #Lombardia, ARANCIONE in #Liguria, #Toscana, #Ven… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Toscana Maltempo, codice arancione per temporali sul nord ovest della Toscana LA NAZIONE Il maltempo flagella il Nord, a Marina di Massa un albero cade su una tenda da campeggio: gravi due bambine

Il maltempo flagella il Nord in questo ultimo fine settimana di agosto. Oggi allerta rossa in Lombardia; arancione in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto; gialla in E ...

Tromba d'aria a Massa, albero cade su una tenda: gravi due bambine

Due bambine, di 10 anni e 2 anni e mezzo, sono in gravissime condizioni a causa di albero, caduto per il maltempo, sulla tenda dove dormivano in un campeggio a Marina di Massa (Massa Carrara). Sulla z ...

Il maltempo flagella il Nord in questo ultimo fine settimana di agosto. Oggi allerta rossa in Lombardia; arancione in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto; gialla in E ...Due bambine, di 10 anni e 2 anni e mezzo, sono in gravissime condizioni a causa di albero, caduto per il maltempo, sulla tenda dove dormivano in un campeggio a Marina di Massa (Massa Carrara). Sulla z ...