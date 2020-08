Lugana Doc, stoccaggio del 15% della vendemmia 2020 per il bianco del Garda (Di domenica 30 agosto 2020) La delibera dell’Assemblea dei 140 soci del Consorzio Lugana dovrà passare all’esame delle Regioni Lombardia e Veneto, per l’ultimo passaggio formale. Ma la proposta è chiara: nell’anno del Covid-19, i produttori della nota denominazione interregionale Lugana Doc hanno deciso di destinare il 15% della produzione della vendemmia 2020 a stoccaggio. Fra le varie contromisure possibili si è scelta, per dirla con le parole del Consorzio, “la più flessibile“: “Lo stoccaggio, infatti, per natura è reversibile e permetterebbe di svincolare una parte o tutto il vino in un secondo momento, qualora le condizioni di mercato ed il livello delle giacenze lo ... Leggi su winemag

Bereilvino : Il #ConsorzioTutelaLugana delibera lo stoccaggio del 15%: Si è svolta la scorsa settimana l’Assemblea del… - WineNewsIt : A #pranzo il #Lugana #LeFornaci 2019 @Tommasiwine, #Turbiana in purezza dai profumi di pesca, agrumi e pietra focai… -

Ultime Notizie dalla rete : Lugana Doc Lugana Doc: il 15% della vendemmia 2020 sarà stoccato QuiBrescia.it Lugana, la manovra del Consorzio dopo il Covid

Come ogni settore, anche quello del vino deve affrontare gli strascichi lasciati dall’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia qualche mese fa e dalla chiusura della maggior parte delle attività Bi ...

Tommasi, Doc Lugana Le Fornaci 2019

La Tenuta Le Fornaci di proprietà del Gruppo Tommasi abbraccia tre vigneti principali, dislocati in differenti aree del Lugana Doc per un totale di 45 ettari, interamente impiantati con la varietà loc ...

Come ogni settore, anche quello del vino deve affrontare gli strascichi lasciati dall’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia qualche mese fa e dalla chiusura della maggior parte delle attività Bi ...La Tenuta Le Fornaci di proprietà del Gruppo Tommasi abbraccia tre vigneti principali, dislocati in differenti aree del Lugana Doc per un totale di 45 ettari, interamente impiantati con la varietà loc ...