La profezia bis di Michael Moore: pronti alla vittoria di Trump? (Di domenica 30 agosto 2020) Michael Moore ri-scommette sul bis di Trump. “Mi dispiace dover riportare di nuovo alla realtà, ma quando la Cnn ha intervistato gli elettori registrati ad agosto negli swing states, Biden e Trump erano in pareggio virtuale. In Minnesota, è 47-47. Nel Michigan, dove Biden aveva un grande vantaggio, Trump ha ridotto il divario a 4 punti. Siete pronti per una vittoria di Trump?”. Lo scrive in un post su Facebook il regista americano che nel 2016 fu profetico nel prevedere la vittoria del repubblicano, nonostante allora tutti i sondaggi fosse di gran lunga a favore della dem Hillary Clinton.“Siete mentalmente preparati a essere battuti di nuovo con l’astuzia da ... Leggi su huffingtonpost

