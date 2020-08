La laurea di Google in sei mesi: come cambiano tempi e modi dell’Università (Di domenica 30 agosto 2020) Sei mesi di studi e al massimo 300 dollari di spesa. È la laurea di Google con un percorso ridotto, ma lo stesso valore di un percorso universitario tradizionale. Sono corsi on line e si basano sui Google Career Certificates. Non c’è una laurea in Medicina o Filosofia, i corsi riguardano le professioni del mondo digitale. Leggi su vanityfair

