I contagi scendono a 1365 ma con meno tamponi. Raffica di denunce per i positivi che escono (Di domenica 30 agosto 2020) Il trend è apparentemente favorevole ma in realtà il lieve calo nell’incremento dei contagi da Coronavirus (+1.365 casi totali rispetto ai 1.444 di ieri) va comunque rapportato a quello dei tamponi: in 24 ore ne sono stati fatti 81.723 (il totale da inizio emergenza sale a 8.591.341), contro i 99.108 di ieri. Quattro i morti (ieri si era registrato un solo decesso), per un totale di 35.477, mentre non si registrano regioni a zero contagi. Crescono infine di 1.049 gli attuali positivi (totale 24.205). Il report quotidiano del Ministero della Salute pubblicato sul sito della Protezione ci dice anche che rispetto a ieri ci sono 7 persone in più in terapia intensiva rispetto a ieri, per un totale di 86. Sono 208.536 i dimessi/guariti totali, +312 rispetto a ieri; 1.251 i ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : I contagi scendono a 1365 ma con meno tamponi. Raffica di denunce per i positivi che escono - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Altri 9 nuovi contagi da #coronavirus in #AltoAdige su 973 i #tamponi effettuati su 484 persone. Scendono a 6 i ricoverat… - bianca_caimi : RT @TgrAltoAdige: Altri 9 nuovi contagi da #coronavirus in #AltoAdige su 973 i #tamponi effettuati su 484 persone. Scendono a 6 i ricoverat… - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: Altri 9 nuovi contagi da #coronavirus in #AltoAdige su 973 i #tamponi effettuati su 484 persone. Scendono a 6 i ricoverat… - massimolivier : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte, continuano a salire i contagi: 90 nelle ultime ore. Scendono i pazienti in terapia intensiva e i… -

Ultime Notizie dalla rete : contagi scendono Coronavirus, i nuovi contagi non scendono: i dati 055firenze I casi di coronavirus nel mondo sono oltre 25 milioni

Sono oltre 25 milioni i casi di coronavirus ufficialmente registrati nel mondo, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi totali sono circa 842.500. Gli Stati Uniti restano il ...

Coronavirus, proteste contro le restrizioni: da Londra a Berlino migliaia in piazza

«Il Covid è una bufala», «No alle mascherine», «È tutto un piano dei potenti». Da Londra a Parigi, da Berlino a Zurigo, monta la protesta contro le restrizioni imposte dai governi per combattere la pa ...

Sono oltre 25 milioni i casi di coronavirus ufficialmente registrati nel mondo, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi totali sono circa 842.500. Gli Stati Uniti restano il ...«Il Covid è una bufala», «No alle mascherine», «È tutto un piano dei potenti». Da Londra a Parigi, da Berlino a Zurigo, monta la protesta contro le restrizioni imposte dai governi per combattere la pa ...