Germania, l’attaccante del Bayern Lewandowski eletto calciatore dell’anno (Di domenica 30 agosto 2020) Robert Lewandowski del Bayern Monaco è stato votato calciatore tedesco dell'anno per la prima volta. Il 32enne ha ricevuto di gran lunga il maggior numero di voti (276) alle elezioni promosse dalla rivista di settore Kicker dai giornalisti sportivi tedeschi ed è succeduto a Marco Reus. Hansi Flick che ha fatto vincere il Triplete, è stato l'allenatore dell'anno. Il vincitore dello scorso anno Jürgen Klopp (164) si è classificato secondo. "Sono molto orgoglioso " , ha detto a Kicker Lewandowski. "Le aspettative sono sempre più alte e cerco di superarle ogni anno ", ha aggiunto.55 gol in tutte le competizioniL'attaccante sta vivendo la stagione più prolifica della sua carriera: ha segnato 55 gol in tutte le ... Leggi su itasportpress

