Coronavirus Lombardia, 235 nuovi casi e 3 morti (Di domenica 30 agosto 2020) Milano, 30 ago. (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore si registrano in Lombardia 235 nuovi casi positivi al Coronavirus, di cui 30 'debolmente positivi' e 7 a seguito di test sierologico. Lo rende noto Regione Lombardia. Tre le vittime: i decessi complessivi salgono a 16.863. Aumenta leggermente il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (20, +2 rispetto a ieri). Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 76.248 (+48), di cui 1.283 dimessi e 74.965 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 194 (+9). I tamponi effettuati sono 12.863, il totale complessivo sale a 1.586.967. "Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all'1,8%" rende noto la Regione nel suo bollettino. "L'incremento dei casi positivi, in ... Leggi su iltempo

