Coronavirus, il presidente De Luca: “Non preoccupiamoci, ora siamo noi a cercare i positivi” (Di domenica 30 agosto 2020) Il Coronavirus, anche in Italia, è ritornato con numeri importanti. Dopo una pausa con un rallentamento importante dei contagi, da qualche settimana la preoccupazione è tornata. Soprattutto in Campania, si è assistito ad un aumento esponenziale. A parlare del virus ci ha pensato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il quale ha inviato … L'articolo Coronavirus, il presidente De Luca: “Non preoccupiamoci, ora siamo noi a cercare i positivi” Leggi su dailynews24

fattoquotidiano : 'IL PRESIDENTE COME STA?' Quando ieri mattina si è saputo che Flavio Briatore era risultato positivo al coronavirus… - Agenzia_Ansa : I complimenti di Sharon Stone al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per l'annuncio del vaccino italia… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Trump,: 'Ok all'uso in emergenza di plasma convalescenteè'. Poi l'appello del presidente Usa ai guarit… - Sam_Ishtar : RT @McGadda: #Coronavirus Noi di @ItaliaViva diciamo si alla mozione sfiducia a al presidente di @RegLombardia Fontana ?? - castell32082033 : RT @McGadda: #Coronavirus Noi di @ItaliaViva diciamo si alla mozione sfiducia a al presidente di @RegLombardia Fontana ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus presidente Il presidente di Federalberghi, sul Covid in Sardegna: «Fatali gli stili di vita irresponsabili. Ma l’isola è... Corriere della Sera "L’ordinanza di Musumeci non è nulla" Ecco perché il governo non ha vinto

Altro che ordinanza annullata come ha pensato qualcuno. Il provvedimento del 22 agosto scorso del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accog ...

Italia Viva sconfessa Patrizia Baffi: “La mozione di sfiducia contro Fontana va votata”

La parlamentare milanese Lisa Noja, il presidente della Lombardia Attilio Fontana e la consigliera regionale Patrizia Baffi. Italia Viva è favorevole alla mozione di sfiducia contro Attilio Fontana, P ...

Altro che ordinanza annullata come ha pensato qualcuno. Il provvedimento del 22 agosto scorso del governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accog ...La parlamentare milanese Lisa Noja, il presidente della Lombardia Attilio Fontana e la consigliera regionale Patrizia Baffi. Italia Viva è favorevole alla mozione di sfiducia contro Attilio Fontana, P ...