Caso Lionel Messi: in Spagna considerano ancora valido il contratto col Barcellona (Di domenica 30 agosto 2020) La Liga ha emesso un comunicato ufficiale in merito al Caso di Lionel Messi. In Spagna, infatti, considerano ancora valida la clausola da 700 milioni di Euro presente nel contratto del fenomeno argentino. Il rischio è chiaramente quello di andare in tribunale. “In relazione alle differenti interpretazioni (alcune contraddittorie tra loro) pubblicate negli ultimi giorni in distinti mezzi di comunicazione, relative alla situazione contrattuale del giocatore Lionel Andrés Messi col FC Barcellona, LaLiga considera conveniente chiarire che, dopo aver analizzato il contratto del giocatore col suo club, il contratto si trova attualmente in vigore”. Insomma, La Liga ... Leggi su calciomercato.napoli

