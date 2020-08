Arriva la neve sulle Alpi (Di domenica 30 agosto 2020) La neve imbianca vari passi Alpini in quota, ma in queste ore sta irrompendo aria fredda, e la neve potrebbe scendere sensibilmente di quota, anche sotto i 2000 metri, soprattutto laddove sono in atto temporali che abbiamo osservato essere di forte intensità, anche con grandine. L’aria fredda è giunta nella Valle Padana occidentale, dove dopo i temporali potrebbe dar luogo ad un temporaneo evento di Favonio. Ma la prossima notte sarà fresca. neve abbondante è attesa, ed è in corso sotto forma di tempesta in alta montagna, in genere sui 3000 metri ci sono intemperie. Vari impianti di risalita per il turismo e l’escursionismo sono stati chiusi preventivamente per il maltempo sulle aree Alpine. La ... Leggi su meteogiornale

La neve imbianca vari passi alpini in quota, ma in queste ore sta irrompendo aria fredda, e la neve potrebbe scendere sensibilmente di quota, anche sotto i 2000 metri, soprattutto laddove sono in atto ...

Previsioni meteo Roma, in arrivo forte temporale sulla città alle 13

Atteso un forte temporale a Roma intorno alle 13/14 di oggi, domenica 30 agosto. Una imponente linea temporalesca sta scendendo da nord a sud e intorno all'opera di pranzo colpirà la Capitale. "Linea ...

