A Lampedusa 450 tunisini sbarcano nella notte. Sindaco e Musumeci, senza precedenti: "Sciopero contro migranti e Viminale" (Di domenica 30 agosto 2020) Continua l'invasione di Lampedusa: una imbarcazione con 450 tunisini a bordo è sbarcata nella notte, nonostante le proteste dei cittadini sul molo. A guidarle, l'ex Sindaco dell'isola, l'ex senatrice leghista Angela Maraventano: "Da qui non si muove nessuno. Devono passare sul mio cadavere. Dov'è la ministra Lamorgese? Siamo stanchi. Sono tutti tunisini, peraltro, quindi vanno rimpatriati immediatamente. Impediremo con tutte le nostre forze di farli passare". La situazione è fuori controllo, con l'hot spot Lampedusano che ha già superato le 1.500 presenze, oltre 10 volte la capienza consentita. Tanto che il Sindaco di centrosinistra in carica, Totò Martello, ha addirittura scritto una lettera al ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : ?? LIVE Lampedusa, intercettato barcone con 450 clandestini a bordo. Tutto sotto controllo... - matteosalvinimi : ?????? NELLA NOTTE ALTRI 450 ARRIVI A #LAMPEDUSA, MENTRE IL GOVERNO TRASCINA IN TRIBUNALE ME E LA SICILIA Nella no… - LegaSalvini : ++++ ?????? MAXI-BARCONE CON 450 CLANDESTINI ARRIVATI A LAMPEDUSA STANOTTE! ++++ Conte? Tace. Lamorgese? Dice che… - MinaA8I96793095 : RT @francescatotolo: L’arrivo a #Lampedusa del peschereccio con 450 #migranti a bordo. Ora nell’hotspot ci sono circa 1.500 migranti. Compl… - ContiamoNon : RT @francescatotolo: Nella notte, i cittadini di #Lampedusa, con l’ex senatrice @AMaraventano e Attilio Lucia, hanno cercato di fermare lo… -