Usa 2020, Trump: Biden con basso QI, non posso perdere con 'Sleepy Joe' (Di sabato 29 agosto 2020) Il presidente Usa Donald Trump sfida nuovamente il dem democratico Joe Biden definendolo un uomo 'con basso quoziente intellettivo' e 'appena cosciente' in un discorso del New Hampshire. Trump ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Affonda l'economia #Usa, il #pil del secondo trimestre registra un -31,7%. Il dato è però migliore delle attese deg… - vaticannews_it : #28agosto Le Chiese degli #StatiUniti esprimono dolore per i fatti di Kenosha ed indicono per oggi e per il 9 sette… - repubblica : Di Maio ironizza sull'abbronzatura. Nyt: 'Negli Usa chi scherza sul blackface si dimette' [di KATIA RICCARDI] [aggi… - Marco_chp1 : RT @repubblica: La scienziata italiana che guida gli Usa nella corsa al computer quantistico - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Usa, 57 anni dopo Martin Luther King ancora in marcia per i diritti Usa, 57… -