Unifortunato | successo di pubblico per “I colori dell’Arco di Traiano”

Grande successo di pubblico venerdì sera, in Piazza Federico Torre (dinanzi la Basilica di San Bartolomeo), per l'evento "I colori dell'Arco di Traiano". L'iniziativa promossa dall' Università Giustino Fortunato all'interno della 41esima edizione del Festival Benevento Città Spettacolo, ha avuto quale obiettivo quello di puntare l'attenzione sul tema dei colori che caratterizzavano i monumenti dell'antichità romana e che verosimilmente erano riguardavano anche l'Arco di Traiano monumento simbolo della città di Benevento. Il Centro di ricerca dell'Unifortunato sul patrimonio culturale, si impegnerà a fare nel corso del prossimo anno accademico una serie di

