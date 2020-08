Sky: è fatta per Allan all’Everton (per 28 milioni) (Di sabato 29 agosto 2020) L’operazione di cessione di Allan all’Everton è conclusa. Lo annuncia, su Twitter, Gianluca Di Marzio. Allan lascia il Napoli dopo 5 anni a titolo definitivo per 25 milioni più 3 di bonus. Ritroverà Carlo Ancelotti, che lo ha allenato durante i due anni sulla panchina azzurra. La richiesta iniziale del Napoli era di 40 milioni. Il club di De Laurentiis ha dovuto abbassare le sue pretese. L'articolo Sky: è fatta per Allan all’Everton (per 28 milioni) ilNapolista. Leggi su ilnapolista

