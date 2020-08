Oltre la legge 180: Franco Basaglia e l’insegnamento di civiltà, a 40 anni dalla sua morte (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto)«L’assenza di ogni progetto, la perdita del futuro, l’essere costantemente in balia degli altri senza la minima spinta personale, l’aver scandita e organizzata la propria giornata su tempi dettati solo da esigenze organizzative che – proprio in quanto tali – non possono tenere conto del singolo individuo e delle particolari circostanze di ognuno: questo è lo schema istituzionalizzante su cui si articola la vita dell’asilo». Parole drammaticamente umane e chiare che, come uno specchio, potrebbero riflettere il sentire intimo di molti – oggi – dinanzi al senso di profonda incertezza esacerbatosi con il lockdown e con la pandemia di Coronavirus. Ma quelle parole vennero messe nero su bianco 56 anni fa, nel 1964, ne La distruzione dell’ospedale ... Leggi su open.online

CaterinaBuffol1 : RT @BTSARMYITALIA1: Alcune inesattezze che potrebbero offendere chi legge. A noi è stato chiesto solo si rispondere alle domande, a cui abb… - BTSARMYITALIA1 : Alcune inesattezze che potrebbero offendere chi legge. A noi è stato chiesto solo si rispondere alle domande, a cui… - chilisummer : RT @Gitro77: @chilisummer 1993. Legge Mattarella (Mattarellum). Recepì gli esiti del referendum abrogativo proposto nel 1993 dai radicali.… - Gitro77 : @chilisummer 1993. Legge Mattarella (Mattarellum). Recepì gli esiti del referendum abrogativo proposto nel 1993 dai… - Mirandola59 : RT @kisimaio: Il Mortadella vota no, stile orecchie d'asino dietro la lavagna, cosa non sa'? Che oltre al taglio ed eliminazione degli asse… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre legge Avigliana: alla "Favola Beach" emissioni sonore oltre i limiti di legge http://www.lagendanews.com La trovata del sindaco per denunciare chi abbandona rifiuti: “Ecco cose le arriverà a casa oltre alla multa”

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...

Amministrative, Di Pangrazio rilancia sull’ospedale: situazione drammatica, mancano posti letti, bisogna agire

Avezzano. “Sono mesi che denuncio la drammatica situazione in cui versa la sanità nella Marsica ed ho sperato che non si verificasse, all’ospedale di Avezzano, un aumento improvviso di afflusso di paz ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...Avezzano. “Sono mesi che denuncio la drammatica situazione in cui versa la sanità nella Marsica ed ho sperato che non si verificasse, all’ospedale di Avezzano, un aumento improvviso di afflusso di paz ...