Monza, Galliani: “Ibrahimovic? Non potevamo permettercelo” (Di sabato 29 agosto 2020) “Con l’obiettivo di cambiare categoria, abbiamo l’obbligo di mutare tanti elementi. Chi accetta è convinto della bontà del progetto e si fida della filiera che c’era ai tempi del Milan: Fininvest, Silvio Berlusconi e il sottoscritto”. Queste le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, in un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera. “Non pensi che ora il presidente non si informi del Monza – ha detto l’ex dirigente del Milan -. Ci sentiamo tutti i giorni. L’altra sera quando mi ha chiamato avevo paura che mi sgridasse per aver comprato troppo. Invece serafico mi chiede: ‘Adriano come facciamo a rinforzare ancora la squadra?'”. “Posso dire che se non ci fosse stata questa proprietà e questi dirigenti, i ... Leggi su sportface

