Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, per loro un weekend di passione (Di sabato 29 agosto 2020) Manca solo la presentazione ufficiale in famiglia, a casa Boschi. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, coppia dell’estate 2020, ormai viaggiano per l’Italia in vacanza senza nascondersi, si baciano e nuotano felici in mare dall’Argentario alle Eolie, girano stretti per le stradine delle isole siciliane e sprizzano felicità da tutti i pori. Visto che la famiglia di Giulio, il papà chirurgo oculista Giuseppe e la mamma, commendatore e avvocatessa Francesca Romana Reggiani, conoscono benissimo Maria Elena e la approvano in pieno, sta per arrivare il momento della presentazione di Giulio a casa Boschi. Il momento potrebbe essere quello giusto visto che il papà di lei, ... Leggi su aciclico

