Maltempo: Varese, disperso nel torrente, era con un amico a cercare funghi (Di sabato 29 agosto 2020) Milano, 29 ago. (Adnkronos) - Era con un amico a cercare funghi l'uomo di 38 anni disperso da stamattina in un torrente che porta al Lago Delio, in provincia di Varese. Secondo quanto ricostruito dall'Adnkronos con il Soccorso alpino, sul posto per cercare di rintracciarlo da questa stamattina, i due si sono addentrati nel bosco e hanno guadato un torrente. Arrivati a un secondo e sorpresi dal temporale, hanno cercato di tornare indietro ma il primo torrente si era troppo ingrossato. Uno dei due ha provato ad attraversarlo di nuovo, ma è stato trascinato via dalla corrente. Una delle difficoltà delle ricerche è proprio la grossa portata d'acqua, che impedisce alle squadre di entrare nel torrente: ... Leggi su iltempo

jjoyx : RT @_DAGOSPIA_: MALTEMPO? MALISSIMO! – UN UOMO DI 38 ANNI DISPERSO IN PROVINCIA DI VARESE: TRAVOLTO DA UN ,.. - 19donatella : RT @_DAGOSPIA_: MALTEMPO? MALISSIMO! – UN UOMO DI 38 ANNI DISPERSO IN PROVINCIA DI VARESE: TRAVOLTO DA UN ,.. - ArielloGiuliano : RT @_DAGOSPIA_: MALTEMPO? MALISSIMO! – UN UOMO DI 38 ANNI DISPERSO IN PROVINCIA DI VARESE: TRAVOLTO DA UN ,.. - Yogaolic : RT @_DAGOSPIA_: MALTEMPO? MALISSIMO! – UN UOMO DI 38 ANNI DISPERSO IN PROVINCIA DI VARESE: TRAVOLTO DA UN ,.. - _DAGOSPIA_ : MALTEMPO? MALISSIMO! – UN UOMO DI 38 ANNI DISPERSO IN PROVINCIA DI VARESE: TRAVOLTO DA UN ,..… -