Maltempo e allerta arancione, gli aggiornamenti in diretta (Di sabato 29 agosto 2020) Meteo: l'afa ha le ore contate, perturbazione in arrivo nel weekend 26 agosto 2020 Maltempo, sabato è allerta arancione: 'Previsti temporali molto forti' 28 agosto 2020 Alle 6 di questa mattina, ... Leggi su genovatoday

SkyTG24 : Maltempo al Nord, nubifragio a Torino e grandinata a Verona. Allerta meteo in 4 regioni - DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, sabato #29agosto, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Lombardia, Ve… - RaiNews : Un'ondata di maltempo sul Nord Italia, per estendersi poi al Centro. Clima opposto al Sud, dove il caldo avrà picch… - laregione : Maltempo, è allerta massima - Ossmeteobargone : RT @genovatoday: Maltempo e allerta arancione, gli aggiornamenti in diretta -