“Grande risveglio! Quattro milioni di persone! Arrivano da tutte le parti” – come ti spaccio i moti Bielorussi per una protesta nomask (Di domenica 30 agosto 2020) Ci segnalano i nostri contatti un video virale, spesso usato in risposta al nostro precedente articolo sul flop della manifestazione nomask a Berlino, titolato con varie didascalie. Grande risveglio! Quattro milioni di persone! Arrivano da tutte le parti! sembrano essere le più gettonate. Ma il problema è ben risolvibile guardando il frame principale del breve video, che allegheremo per renderlo riconoscibile “Grande risveglio! Quattro milioni di persone! Arrivano da tutte le parti” – come ti spaccio i moti Bielorussi per una protesta ... Leggi su bufale

