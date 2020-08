Fabio Testi contro Antonella Elia, opinionista al Grande Fratello Vip lei la protetta di Signorini (Di sabato 29 agosto 2020) Fabio Testi commenta il ruolo della Elia accanto a Pupo su canale 5 Fabio Testi non riesce a trovare pace all’idea che Antonella Elia a breve siederà sulla sedia dell’opinionista del Grande Fratello di fianco a Pupo. Il soldato Elia sarà il braccio destro di Alfonso Signorini che ne va assolutamente fiero. L’ha corteggiata tanto per ricevere poi un allegro si, come abbiamo potuto vedere attraverso il video pubblicato su Instagram dalla diretta interessata. Fabio Testi però non crede alla naturalezza di questa proposta. Crede più che altro ad un accordo segreto tra i due venuto fuori con la rivelazione sui ... Leggi su kontrokultura

