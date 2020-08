Daniela Santanché e l’appello al Twiga: “Non ballate vi prego. Io e Briatore siamo armi di distrazione di massa” (Di sabato 29 agosto 2020) “Vi faccio perdere due minuti del vostro tempo ma ho veramente un appello da farvi: se per cortesia possiamo rispettare le misure, che magari non ci piacciono che magari possiamo contestare, però dobbiamo essere responsabili”. Inizia così il discorso di Daniela Santanché al Twiga Beach, il suo locale a Forte dei Marmi, durante una serata. Tutto ripreso da Instagram stories apparse in rete. La Santanché continua: “Quindi vi prego, se volete bene al Twiga e anche un po’ a me, stasera non potete ballare e gentilmente vi chiedo, anche per i maniaci dei video e dei post, siccome la prospettiva spesso non dà la giusta distanza allora potrebbe sembrare che siamo assembrati“. E infine qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano

giornalettismo : Daniela #Santanchè aveva detto che al #Twiga si rispettavano tutte le norme anti-contagio. Ma dalle immagini dell'e… - Adnkronos : #Briatore questa mattina andrà a casa di Daniela #Santanchè per la quarantena - 6000sardine : #Briatore andrà a casa di Daniela #Santanche a fare la #quarantena, ancora non capiamo se si tratta dello spoiler d… - salazartieri : RT @ilruttosovrano: Briatore rimarrà in isolamento nel reparto di urologia della casa di Daniela Santanchè. - alexium_alessio : RT @DSantanche: È vero che in Italia sono sbarcati #terroristi Daesh? Perché il ministro degli interni #Lamorgese non dice nulla? Vogliamo… -