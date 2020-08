Coronavirus, Flavio Briatore è stato dimesso. Isolamento domiciliare a casa di Daniela Santanchè? (Di sabato 29 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 agosto) Flavio Briatore è stato dimesso dal San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da domenica, dopo essere risultato positivo al Coronavirus. L’imprenditore, proprietario del Billionaire, resterà a Milano per il periodo di Isolamento domiciliare, secondo Repubblica ospite nella residenza di Daniela Santanchè, sua amica e senatrice di FdI, in zona Corso Vercelli. In un primo momento Briatore era intenzionato a trasferirsi subito nella sua casa di Montecarlo ma i medici gli avrebbero consigliato di non allontanarsi dal capoluogo lombardo. «È sotto gli occhi di tutti che ci stanno massacrando, forse io e ... Leggi su open.online

MediasetTgcom24 : Coronavirus, San Raffaele: domani sarà dimesso Flavio Briatore - Agenzia_Ansa : Domani mattina Flavio #Briatore lascerà l'ospedale San Raffaele dove è ricoverato, positivo al Covid, da alcuni gio… - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - KwisatzHaderac0 : RT @fabrizio_sn: Vi saluta Flavio. È uscito dall'Ospedale dopo il suo 'problemino' dovuto all'età (non lo invidio) ma, essendo risultato an… - solops : Flavio Briatore proseguirà l’isolamento a casa dopo alcuni controlli per il coronavirus al San Raffaele… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Flavio Coronavirus, Briatore in isolamento a casa Santanchè: "14 giorni passano veloci" la Repubblica Flavio Briatore è stato dimesso. Isolamento a casa Santanchè: "14 giorni passano veloci"

Milano, 29 agosto 2020 - Flavio Briatore è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da domenica, positivo al Coronavirus. L'imprenditore proprietario del Billionaire, ha ...

Briatore dimesso e in quarantena dalla Santanché, sui social la dedica al figlio: «14 giorni passano veloci»

Briatore è uscito dal San Raffaele di Milano: ora andrà a casa di Daniela Santanchè per trascorrere il periodo di quarantena. L'imprenditore non sarà sotto lo stesso tetto della Santanché ma avrà a di ...

Milano, 29 agosto 2020 - Flavio Briatore è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da domenica, positivo al Coronavirus. L'imprenditore proprietario del Billionaire, ha ...Briatore è uscito dal San Raffaele di Milano: ora andrà a casa di Daniela Santanchè per trascorrere il periodo di quarantena. L'imprenditore non sarà sotto lo stesso tetto della Santanché ma avrà a di ...