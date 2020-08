Chiara Ferragni contro l'omofobia: «Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay» (Di sabato 29 agosto 2020) Chiara Ferragni contro l'omofobia: «Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay». Può un cartone della Disney generare tanto scompiglio sui social?... Leggi su leggo

Adnkronos : Chiara #Ferragni: 'Se bambino vede due uomini baciarsi non diventa #gay' - miricordodime : RT @colexisart: cioè la nuova tronista ha 18 anni e fa la modella per chiara ferragni ho sbagliato tutto nella vita #uominiedonne https:… - EmiDeLuca2 : Vi prego, smettetela di scassare i coglioni a Chiara Ferragni per ogni cosa. Ho capito che morite di invidia nei su… - lelasense : Sono persa di Chiara Ferragni e Fedez da un sacco di tempo. Credo che siano una certezza assoluta in questa Italia così vuota - Margulk : RT @perchetendenza: 'Chiara Ferragni': Per aver pubblicato questo commento su Instagram -