Bella Thorne sul sito erotico OnlyFans guadagna 2 milioni di dollari in una settimana (Di sabato 29 agosto 2020) Sembra averci preso gusto Bella Thorne a far affari con il mondo dell’hard con il fine di finanziare i suoi progetti da indipendente. L’ex volto di Disney Channel prima ha stretto un accordo con Pornhub per farsi produrre il debutto alla regia con il cortometraggio erotico “Her and Him”, adesso si è iscritta alla piattaforma erotica OnlyFans. Un sito dove gli utenti possono condividere video privati, prettamente a sfondo sessuale, e farsi pagare tramite abbonamenti da stipulare con la carta di credito, che partono da un minimo di 4 dollari. Bella Thorne ha fissato un prezzo di 20 dollari al mese e ha riscosso un successo straordinario proprio perché molto attiva sulla piattaforma, interagendo con ... Leggi su ilfattoquotidiano

La babysitter: Killer Queen, il trailer del sequel horror comedy con Bella Thorne

Piacevolmente accolto dagli spettatori nel 2017, la storia tra horror e commedia del film La Babysitter prosegue nel sequel La babysitter: Killer Queen, sempre in esclusiva per Netflix. Divertente e s ...

The Babysitter 2: il sanguinoso trailer riporta Bella Thorne in azione su Netflix

Dopo aver fatto impazzire i suoi follower sul social network hot OnlyFans, Bella Thorne si prepara a tornare sul servizio di streaming on demand Netflix con The Babysitter 2: Killer Queen, sequel uffi ...

