A Londra e Berlino si manifesta contro il lockdown (Di sabato 29 agosto 2020) Secondo i dimostranti il coronavirus è una bufala che consente ai governi di esercitare il controllo sulle masse Leggi su media.tio.ch

Diabolikart : RT @IgorSibigor: Certo è che a Berlino e a Londra sono in tanti.... - m_dore : RT @Ilconservator: — Londra manifestazione — Berlino manifestazione — Parigi manifestazione — Amsterdam manifestazione — Varsavia… - IgorSibigor : Certo è che a Berlino e a Londra sono in tanti.... - Lucilla_888 : RT @Ilconservator: — Londra manifestazione — Berlino manifestazione — Parigi manifestazione — Amsterdam manifestazione — Varsavia… - Diabolikart : RT @rossanamariate1: #Berlino #Londra protesta per i nostri diritti per la nostra #Libertarian #libertà #IHaveADream -

Ultime Notizie dalla rete : Londra Berlino A Londra e Berlino si manifesta contro il lockdown Ticinonline Aids, negli Stati Uniti una donna è guarita senza cure: il caso su Nature

Guarita dall'Hiv senza essersi mai curata. E' il caso dell'americana Loreen Willenberg, 66 anni, californiana, che ha contratto il virus dell'Aids nel 1992 e potrebbe essere la prima persona al mondo ...

Londra, migliaia in piazza contro il lockdown: «Il Covid è una bufala, no a vaccini e mascherine»

Migliaia di persone si sono radunate a Trafalgar Square nel cuore di Londra, in barba a divieti di assembramenti e obblighi di mascherine, per protestare contro il lockdown. Proliferano i cartelli con ...

