Uomini e donne torna in onda, Day Dreamer si sposta al sabato pomeriggio dal 5 settembre (e al lunedì sera) (Di venerdì 28 agosto 2020) Lunedi 7 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14.45, inizierà la 25esima edizione di Uomini e donne. Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda dopo la pausa estiva, durante la quale quello slot è stato coperto - con grandi ascolti - da Day Dreamer. Dunque, da lunedì 7 settembre che fine farà la soap turca con Can Yaman? Mediaset sembra aver deciso di collocarla al sabato pomeriggio. Come comunicato poco fa dal Biscione, partenza fissata il 5 settembre - allorquando né Verissimo, né Amici saranno iniziati - con la messa in onda di due episodi, il numero 62 e il numero 63, dalle ore 14.10.Uomini e donne ... Leggi su blogo

trash_italiano : ?? Uomini e Donne anticipa la messa in onda e torna il 7 Settembre! - TizianaFerrario : ed ecco la statua sulle 3 sufragette inaugurata a Centra Park.L'unica dedicata a delle donne nel parco dove c'è ne… - Maumol : La parità di remunerazione non può essere messa in discussione. Non ci possono essere dei lavori dove una donna vie… - SilviBertola : RT @airplaneoversea: Poi fa ridere perché “le donne sono più scarse nelle scienze ma più brave nelle materie umanistiche perché hanno una ??… - Jay_Kappa : @itsnemi_ Appurato che il fenomeno di cui sopra È RIPUGNANTE e non è mia intenzione giustificarlo in alcun modo, co… -