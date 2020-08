Uomini e Donne inizia prima: Maria De Filippi cambia la data della prima puntata (Di venerdì 28 agosto 2020) Buone notizie per i fan di Uomini e Donne! La nuova edizione del dating show non partirà il 14 settembre come previsto inizialmente bensì una settimana prima. Come annunciato con un promo trasmesso su Canale 5 la prima puntata del programma di Maria De Filippi partirà il prossimo lunedì 7 settembre. Un repentino cambiamento che … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

