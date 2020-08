Scream 3: il cast non sapeva come sarebbe finito il film (Di venerdì 28 agosto 2020) Per evitare fughe di notizie dal set di Scream 3, nemmeno gli attori sapevano esattamente come sarebbe finito il film. Per evitare fughe di notizie dal set di Scream 3, nemmeno gli attori sapevano esattamente quale sarebbe stato finale del film. Questo perché il regista Wes Craven girò tre finali diversi, senza dire al cast quale sarebbe stato usato nel montaggio definitivo. Una strategia necessaria dopo quanto accaduto con il secondo episodio, il cui copione fu parzialmente diffuso in rete - pratica poco comune ma comunque dannosa nel 1997 - e successivamente rimaneggiato mentre le riprese erano già in corso. La cosa fu anche oggetto di un inside joke nel ... Leggi su movieplayer

Scream_Italia : RT @ParamountPIT: Sangue fresco. ?? Jenna Ortega si aggiunge al cast di Scream 5! - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Selena Gomez sarà nel cast di 'Scream 5' - zooppaitalia : Scream 5: Melissa Barrera entra nel cast del sequel - FilmNewsItaly : Selena Gomez sarà nel cast di 'Scream 5' - cinemaniaco_fb : ?????????????? Scream 5: la star di You, Jenna Ortega, entra nel cast -

Ultime Notizie dalla rete : Scream cast Scream 3: il cast non sapeva come sarebbe finito il film Movieplayer.it Scream 3: il cast non sapeva come sarebbe finito il film

Per evitare fughe di notizie dal set di Scream 3, nemmeno gli attori sapevano esattamente come sarebbe finito il film. Per evitare fughe di notizie dal set di Scream 3, nemmeno gli attori sapevano esa ...

Selena Gomez e Samara Wearing in Scream 5? L'ultimo clamoroso rumor

È stata la protagonista Courtney Cox ad aprire la porta delle speculazioni su di un nuovo e importante casting legato all'annunciato e atteso Scream 5 diretto dai bravi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler G ...

Per evitare fughe di notizie dal set di Scream 3, nemmeno gli attori sapevano esattamente come sarebbe finito il film. Per evitare fughe di notizie dal set di Scream 3, nemmeno gli attori sapevano esa ...È stata la protagonista Courtney Cox ad aprire la porta delle speculazioni su di un nuovo e importante casting legato all'annunciato e atteso Scream 5 diretto dai bravi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler G ...