Scavi di Pompei, portale web e collezione d’arte contemporanea: via al progetto di Andrea Villani (Di venerdì 28 agosto 2020) Un portale e una collezione d’arte contemporanea permanenti per Pompei. Un modo per connettere passato e presente. Nasce così “Pompeii Comittment. Materie archeologiche / Archaeological Matters”, progetto basato sullo studio e sulla valorizzazione delle materie archeologiche custodite nelle aree di scavo e nei depositi di Pompei che consentirà anche la costituzione progressiva di una collezione di arte contemporanea per il parco archeologico del sito più conosciuto al mondo. Sotto la direzione scientifica di Massimo Osanna, direttore del Parco, e a cura di Andrea Viliani, responsabile e curatore del Centro di ricerca del Castello di Rivoli museo d’arte ... Leggi su ildenaro

