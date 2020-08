Roma, cadavere rinvenuto a Villa Pamphili: indagini in corso (Di venerdì 28 agosto 2020) Il cadavere di un uomo di mezza età è stato rinvenuto a Villa Pamphili da un passante. Non sembrano esserci segni di violenza. Roma – Il cadavere di un uomo di mezza età è stato rinvenuto a Villa Pamphili nella giornata di venerdì 28 agosto 2020 da un passante. L’allarme è stato lanciato dall’uomo che ha trovato il corpo senza vita all’interno della Fontana del Giglio. Aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questa vicenda. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, non ci sarebbero segni di violenza sulla vittima e per questo non si esclude una causa naturale. cadavere ritrovato a Villa ... Leggi su newsmondo

