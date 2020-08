Roma, anche Kluivert positivo al Coronavirus (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Coronavirus è esploso in casa Roma. Dopo Mirante e Carles Perez oggi ha annunciato l’esito del tampone Bruno Peres, e nel pomeriggio è arrivata anche la notizia della positività di Justin Kluivert. Il brasiliano, come i compagni, lo ha reso noto con un post su Instagram: “Purtroppo sono risultato positivo ma voglio far sapere a tutti che sto bene e non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento, ma non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista della stagione. Ci vediamo presto”. Gli allenamenti della Roma sono stati rinviati. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

