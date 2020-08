Ramirez Sampdoria, l’agente: «Rinnovo difficile. Offerta dall’Arabia» (Di venerdì 28 agosto 2020) Pablo Bentancur ha parlato del Rinnovo di contratto di Gaston Ramirez con la Sampdoria: le dichiarazioni dell’agente Pablo Bentancur, agente di Gaston Ramirez, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com del Rinnovo di contratto del trequartista uruguaiano con la Sampdoria. SITUAZIONE – «Abbiamo già avuto un appuntamento con Carlo Osti, un bel pranzo a Milano durante il quale abbiamo parlato un po’, ma abbiamo lasciato tutto in sospeso per riprendere la trattativa quando Gaston tornerà in Italia, lunedì. La situazione Ramirez è un po’ anomala, all’inizio della stagione non stava giocando e il Doria lo aveva messo sul mercato. Era arrivata una proposta dagli Emirati direttamente alla Samp, che aveva spinto ... Leggi su calcionews24

