Pontecagnano Faiano, due nuovi casi: sono padre e figlio (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – Il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara ha da poco ricevuto la comunicazione da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Asl che sono stati riscontrati due nuovi casi di contagio nel suo comune. Si tratta di un padre e figlio: avrebbero contratto il virus al lavoro. I due sono in buone condizioni di salute. Il Comune di Pontecagnano Faiano ha avviato tutta la mappatura per risalire ai contatti avuti dai due negli ultimi giorni, in modo particolare all’interno della stessa famiglia. Non ci sono collegamenti con l’azienda agricola di Eboli. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

