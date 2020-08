Phi Beach, 21 dipendenti positivi nel locale in Costa Smeralda (chiuso da ieri) (Di venerdì 28 agosto 2020) I test a tappeto della Asl nei locali della Costa Smeralda cominciano a dare i primi risultati: al Phi Beach, il celebre locale di Forte Cappellini affacciato sugli scogli, 21 dipendenti sono risultati positivi. Le persone contagiate sono tutte asintomatiche, e si trovano nelle loro abitazioni, in Gallura, per trascorrere in isolamento il periodo di quarantena. Per la maggior parte non sono residenti in Sardegna, ma arrivati sull’isola per lavorare durante la stagione estiva: ora saranno assistiti dall’Ats. ieri il club aveva annunciato la chiusura anticipata della stagione. Altri locali della movida sarda erano stati costretti a spegnere la musica in anticipo. Uno è il Sottovento, il locale di Porto Cervo: uno dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

