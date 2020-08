Mondo TV, rinnova licenza a Oh Plus Media per serie Sissi e altri programmi (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto il rinnovo del contratto di licenza con la società Oh Plus Media LLC, avente sede a Mosca, confermando laconcessione alla licenziataria dei diritti di trasmissione Pay TV di Sissi la Giovane Imperatrice e di alcuni altri programmi prodotti e in produzione della Mondo TV. Oh Plus Media LLC è un importante operatore nell’area russofona nel settore entertainment, in particolare attraverso l’offerta di contenuti televisivi a pagamento sul canale denominato ANI Channel, dedicato ai programmi di animazione, sul quale saranno trasmessi anche i prodotti della Mondo TV oggetto della licenza. Il contratto consolida il posizionamento sul ... Leggi su quifinanza

Una nuova triplice organizzazione degli elementi salvati sull’app di navigazione di Google. E arriva anche l'elenco degli alberi monumentali italiani stilato dal ministero delle Politiche agricole Goo ...

