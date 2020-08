“Mi sarei separato da Maria”. Maurizio Costanzo, la bomba arriva senza preavviso: tutta ‘colpa’ di una domanda indiscreta sulla moglie (Di venerdì 28 agosto 2020) Sempre lucido e dolce Maurizio Costanzo che ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero. E in questa occasione il popolare conduttore ha dato grande risalto ai 25 anni di matrimonio con Maria De Filippi. Difatti proprio nella giornata di oggi Maria De Filippi e Maurizio Costanzo celebrano le nozze d’argento. In questa occasione il giornalista del magazine ha anche domandato all’uomo se ci sia una cosa che proprio non sopporta di sua moglie. Il grande Maurizio, con estrema schiettezza, ha risposto: “Se ci fosse stato qualcosa che non sopportavo mi sarei separato…Io mi sono già separato tre volte quindi so già come si fa…”. A questo ... Leggi su caffeinamagazine

borghi_claudio : @Lucapag83018036 @Nihal884 Eh certo, non mi sono sbattuto ?? Infatti per l'uninominale invece di andare a Como dove… - AlbertoBagnai : Li avevo bloccati ieri per questo conato di propaganda squallida ( - hyperbros : RT @ErbertoFrieri: @hyperbros Prof, io cmq mi riferivo al fatto che anche tu ti fossi reso conto che non ha ne bussola, ne strategia il buo… - marinabrill : @horusarcadia nel senso che sin dall'asilo reagivo contro chi faceva il gradasso con i più piccoli, la Natura e gli… - demi__meri : E chi lo avrebbe mai pensato che da lì a qualche anno mi sarei ritrovata a vivere con Zulema in quel luogo dove tra… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi sarei Daniele Novara: «In classe con la mascherina dai 6 anni. Così la scuola si è fatta commissariare dalla sanità» Corriere della Sera