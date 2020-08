Maltempo Italia, frana travolge tutto: persone intrappolate nel fango (Video) (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Video alla fine dell'articolo. Emergenza Maltempo in Piemonte, dove a causa di uno smottamento dovuto alla forte pioggia, che ha provocato a sua volta il versamento in carreggiata di fango e detriti, la strada statale 34 "del Lago Maggiore" è stata temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 24,600, tra Oggebbio e località Resiga, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Lo ha comunicato l'Anas. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell'emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Impressionanti le immagini condivise sui social network da comuni cittadini, in cui si vedono auto e persone intrappolate nel fango. (Continua...) Diverse vetture sono ... Leggi su howtodofor

