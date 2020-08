La vita in Diretta: lite con Matano, il dirigente Rai se ne va (Di venerdì 28 agosto 2020) Scontro tra Stefano Rizzelli e Alberto Matano. La lite avrebbe portato il dirigente Rai a pensare di abbandonare La vita in Diretta La vita in Diretta rischia davvero di cominciare come era finita, ovvero tra le polemiche. Da quanto si apprende nelle ultime ore, il dirigente Rai Stefano Rizzelli – capostruttura di Rai1 che si occupa del contenitore pomeridiano – avrebbe espresso la volontà di lasciare l’incarico. La causa sarebbe una lite con il futuro conduttore Alberto Matano, il quale prenderà nuovamente il posto di Andrea Delogu e Marcello Masi. Matano, conduttore e caporedattore del programma, si sarebbe scontrato con Rizzelli – da anni ... Leggi su bloglive

