In Abruzzo la prima zona rossa post lockdown Sindaco: "Non potevo fare altrimenti" (Di venerdì 28 agosto 2020) In Abruzzo è stata dichiarata la prima zona rossa post lockdown. Precisamente a Casamaina, nella frazione del comune di Lucoli (poco più di 900 abitanti) in provincia dell'Aquila. Dopo che sono stati accertati 12 casi di positività al Covid-19, il Sindaco Valter Chiappini ha emesso un'ordinanza che istituisce la zona rossa dalla mezzanotte di oggi 28 agosto alle 24.00 del primo settembre prossimo. Questo significa divieto di allontanamento per gli abitanti, divieto di accesso nel territorio della frazione, chiusura temporanea delle attività non essenziali, ma anche di parchi e zone all'aperto dove si può fare attività fisica. È comunque permesso il ...

