Il vice di Semplici: 'Fares ricorda Davies, colpo Lazio' (Di venerdì 28 agosto 2020) Nostalgico, ma anche orgoglioso, perché le 'ali' della Spal voleranno in Champions: "Erano i nostri motorini". Parola di Andrea Consumi, 47 anni, storico vice di Semplici in Emilia. L'uomo che ha ... Leggi su gazzetta

rullolulic : Il vice di Semplici : 'Fares è un moto perpetuo, mi ricorda Alphonso Davies ' eh niente pure questo l ha detta davvero sta fregnaccia #Fares - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Il vice di #Semplici su #Fares: 'Lui e #Lazzari le ali per la #Champions' - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Il vice di #Semplici su #Fares: 'Lui e #Lazzari le ali per la #Champions' - Gazzetta_it : Il vice di #Semplici su #Fares: 'Lui e #Lazzari le ali per la #Champions' - agiusti2 : @saldi_di Invece vi sbagliate. Serve un leader dai modi moderati ma dalle idee radicali. Qui al massimo si hanno ps… -

Ultime Notizie dalla rete : vice Semplici Il vice di Semplici su Fares: "Ricorda Davies del Bayern, lui e Lazzari le ali della Lazio" La Gazzetta dello Sport Consumi, vice di Semplici: “Fares mi ricorda Alphonso Davies”

ROMA – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Andrea Consumi, vice di Leonardo Semplici alla Spal dal 2014 al 2020, ha parlato di Mohamed Fares: “La Lazio lo completerà. Lui ha grandi qualità fisiche ...

Andrea Consumi presenta l'esterno, ormai a un passo dai biancocelesti: "Corsa, dribbling e fisico. Faceva l'attaccante, la Spal l'ha reso grande"

Nostalgico, ma anche orgoglioso, perché le 'ali' della Spal voleranno in Champions: "Erano i nostri motorini". Parola di Andrea Consumi, 47 anni, storico vice di Semplici in Emilia. L’uomo che ha vist ...

ROMA – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Andrea Consumi, vice di Leonardo Semplici alla Spal dal 2014 al 2020, ha parlato di Mohamed Fares: “La Lazio lo completerà. Lui ha grandi qualità fisiche ...Nostalgico, ma anche orgoglioso, perché le 'ali' della Spal voleranno in Champions: "Erano i nostri motorini". Parola di Andrea Consumi, 47 anni, storico vice di Semplici in Emilia. L’uomo che ha vist ...