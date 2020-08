Egitto, arrestato il leader della Fratellanza Musulmana Mahmoud Ezzat (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA – Uno dei principali dirigenti della Fratellanza Musulmana in Egitto, Mahmoud Ezzat, e’ stato arrestato oggi nel suo appartamento della capitale Il Cairo. Secondo fonti delle forze di polizia, diversi computer e cellulari con programmi criptati “che garantivano le comunicazioni con esponenti e leader del movimento dentro e fuori il Paese” sono stati sequestrati nell’abitazione del politico egiziano. Leggi su dire

AndreaRampinini : RT @PossibileIt: Mustafa al Jabrouni, 34 anni. Arrestato per aver scritto su Facebook dei commenti critici sulla gestione del Covid in Egit… - francescosavio1 : RT @PossibileIt: Mustafa al Jabrouni, 34 anni. Arrestato per aver scritto su Facebook dei commenti critici sulla gestione del Covid in Egit… - UnioneSarda : #Egitto - Italiano arrestato al #Cairo per droga, la chiamata a casa: 'Sto bene e torno' - Ilsolito_In : RT @PossibileIt: Mustafa al Jabrouni, 34 anni. Arrestato per aver scritto su Facebook dei commenti critici sulla gestione del Covid in Egit… - ve10ve : RT @PossibileIt: Mustafa al Jabrouni, 34 anni. Arrestato per aver scritto su Facebook dei commenti critici sulla gestione del Covid in Egit… -