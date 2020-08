Dune: le nuove foto promozionali svelano il look dei protagonisti (Di venerdì 28 agosto 2020) Il film Dune è protagonista delle copertine del prossimo numero di Empire e le immagini svelano nuovi dettagli del look dei protagonisti Dune è protagonista del nuovo numero del magazine Empire e le immagini inedite mostrano il look dei protagonisti dell'atteso film diretto da Denis Villeneuve. La prima copertina mostra la famiglia di Paul Atreides, il protagonista interpretato da Timothée Chalamet, composta anche dal padre Leto (Oscar Isaac), la strega Lady Jessica (Rebecca Ferguson) e Gurney Halleck (Josh Brolin). Le altre due immagini tratte dal film Dune, che potete vedere scorrendo la galleria del post pubblicato su Instagram, mostrano gli abitanti del pianeta Arrakis e una delle terrificanti creature che lo abitano. La seconda ... Leggi su movieplayer

