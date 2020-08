COVID-19, Macron non esclude nuovo lockdown (Di venerdì 28 agosto 2020) La curva dei contagi in Francia ha toccato un nuovo picco da diversi mesi a questa parte e il governo di Macron sta valutando in queste ore le misure da mettere in atto per limitare il più possibile il diffondersi del COVID-19 a pochi giorni dall'obbligatorietà delle mascherine all'aperto in tutto il Paese. Nelle ultime 24 sono stati accertati ben 7.379 nuovi positivi - il numero più alto in assoluto dopo il picco raggiunto il 31 marzo scorso, quando i nuovi positivi erano stati 7.578 - e 20 persone hanno perso la vita a causa del COVID-19, in calo rispetto ai 20 delle 24 ore precedenti, ma numeri comunque preoccupanti, così come i posti in rianimazione saliti di 32 unità in 24 ore.I numeri, pur a fronte di molti tamponi giornalieri, continuano a salire come neanche durante la fase ... Leggi su blogo

