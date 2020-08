Chelsea, ufficiale l’arrivo di Thiago Silva (Di venerdì 28 agosto 2020) Continua, la campagna acquisti incredibile del Chelsea, con l’arrivo da svincolato di Thiago Silva. Dopo otto stagioni al Paris Saint–Germain, il brasiliano non è rimasto in Francia e i londinesi hanno approfittato della situazione favorevole. Thiago Silva ha firmato un contratto annuale, con l’opzione a favore del club di rinnovo anche per l’anno successivo. Il difensore, classe 1984, era stato cercato anche dalla Fiorentina. L'articolo Chelsea, ufficiale l’arrivo di Thiago Silva ilNapolista. Leggi su ilnapolista

