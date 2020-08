Calciomercato – Il Milan prepara lo scippo all’Inter: discorsi avanzati con Tonali (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Milan lancia la sfida all’Inter per Tonali Sembrava tutto fatto perché Sandro Tonali vestisse la maglia dell’Inter, ma nelle ultime ore il pressing del Milan si sta facendo sempre più intenso. I rossoneri sognano lo scippo ai nerazzurri provando a convincere Cellino, presidente del Brescia, ad accettare la loro offerta, ma che è ancora ritenuta troppo bassa. “L’Inter resta in pole position ed è consapevole che al momento ha presentato sul tavolo del Brescia la miglior offerta in Italia, ma ha due problematiche da affrontare. La prima è una disponibilità finanziaria limitata, o meglio legata alle uscite. Il secondo aspetto riguarda il sovraffollamento del reparto di centrocampo, composto da tanti giocatori già presenti in ... Leggi su intermagazine

