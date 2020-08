Briatore positivo al Covid-19, il San Raffaele: "Sarà dimesso domani" (Di venerdì 28 agosto 2020) Ora, come riporta il quotidiano 'Il Resto del Carlino', a intervenire nella querelle è lo stesso Briatore che ha risposto a muso duro: "Spera nella giustizia divina ma se non funziona ti vengo a ... Leggi su quotidiano

VittorioSgarbi : Auguri di pronta guarigione a Flavio Briatore. Invitandolo a guardare, sempre, il lato positivo degli accadimenti.… - HuffPostItalia : 'Flavio Briatore è positivo al Covid': arriva la conferma del San Raffaele - fanpage : #Briatore positivo al #covid19 La conferma dall'ospedale - GDS_it : Flavio #Briatore positivo al #coronavirus, il San Raffaele: 'Domani sarà dimesso' - Agenzia_Ansa : Domani mattina Flavio #Briatore lascerà l'ospedale San Raffaele dove è ricoverato, positivo al Covid, da alcuni gio… -

Dimissioni lampo per Flavio Briatore: il manager del Billionaire tornerà a casa sabato dopo essere stato ricoverato al San Raffale di Milano domenica sera. Ufficialmente per "una forte prostatite", Br ...Daniele Scardina è positivo al Covid 19. L’ex fidanzato di Diletta Leotta, 28 anni, pugile noto anche con l’alias di King Toretto, era appena rientrato dalle vacanze in Sardegna (come Mihajlovic, Bria ...